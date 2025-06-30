Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen "5. Geleneksel Muğla ilçeleri Türk Sanat Müziği Koroları Konseri" müziğin birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Kale Kültür ve Sanat Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen konserde Marmaris Musiki Derneği, Köyceğiz TSM Topluluğu, Ortaca Kent Konseyi, Akyaka TSM Topluluğu ve Bodrum Çalıkuşu Kültür ve Sanat Derneği sahne aldı. Şef Nilgün Kale yönetiminde sahne alan korolar, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserde işaret dili çevirisi de yapıldı. Türkiye Şampiyonu olan ve İtalya’da düzenlenen uluslararası turnuvada milli formayla ülkemizi temsil eden Muğla Sessizler Spor Kulübü Başkanı Ayşenur Çankaya ve kulüp üyeleri de konseri izledi. İşaret diliyle şarkı sözlerine eşlik eden işitme engelliler, müziği hissettiklerini ve çok keyifli bir gece geçirdiklerini ifade etti.

Farkındalık oluşturan bu özel gecede emeği geçenlere teşekkür eden katılımcılar, Nilgün Kale ve Kale Kültür ve Sanat Derneği bünyesinde işaret dili öğreticisi olan Fatma Yücel’e ayrıca minnet duyduklarını belirtti.