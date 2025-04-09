60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Muğla etapları öncesinde hazırlık toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya; ilgili kurum müdürleri, emniyet ve jandarma yetkilileri ile organizasyon temsilcileri katıldı. Toplantıda, turun Muğla’dan geçen etaplarının sorunsuz, güvenli ve koordineli şekilde tamamlanması amacıyla alınacak tedbirler istişare edildi.

Vali Akbıyık, toplantıda yaptığı değerlendirmede, Muğla’nın doğal güzellikleri ve coğrafi avantajlarıyla ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının önemli duraklarından biri haline geldiğini vurguladı. Türkiye Bisiklet Turu gibi prestijli bir organizasyonun başarıyla tamamlanması için tüm kurumların iş birliği içerisinde çalışması gerektiğini ifade eden Akbıyık, özellikle trafik güvenliği, sağlık tedbirleri ve lojistik destek konularında hassas davranılmasını istedi.

Toplantıda ayrıca; etap güzergâhlarının güvenliği, yol kapanma süreleri, alternatif güzergâhlar, acil müdahale planları ve kurumlar arası koordinasyon konularında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Muğla etaplarının, kent tanıtımı açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. Organizasyonun, bölge turizmine katkı sunacağı ve milyonlarca izleyiciye Muğla’nın doğal güzelliklerini tanıtacağı belirtildi.