Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda kadınları fuhşa zorladıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kadınları tehdit yoluyla fuhşa zorlayan şüpheliler tespit edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3 şüpheli yakalanırken, mağdur durumdaki 9 kadının sınır dışı işlemleri başlatıldı. Şüphelilere ait cep telefonları ile TL ve döviz cinsinden nakit para ele geçirildi. 3 şüpheli "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.