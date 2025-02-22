Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2025 yılı Arıcılık Toplantısını İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenledi. Toplantıda, arıcılıkla ilgili yeni düzenlemeler, yönetmelikler ve Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan yeni sistemler ele alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Muğla’da uygulanan Arı Konaklama Noktalarının Sayısallaştırılması Projesi’nden ilham alarak ülke genelinde hayata geçirdiği yeni sistem, toplantının önemli gündem maddelerinden biri oldu. Ayrıca, 2025 yılı Arıcılık Yönetmeliği ve Valilik Genelgesi kapsamında yapılacak düzenlemeler de 13 ilçeden arıcılıkla ilgilenen personellerle birlikte detaylı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, Muğla İl Müdürlüğü Arıcılıktan Sorumlu Veteriner Hekimi Alptuğ Demircan tarafından arıcılıkla ilgili yeni düzenlemeleri içeren kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Toplantıya Muğla Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Dr. Songül Topal, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Kuray, Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanlığından Volkan Gülpınar, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Çetin Akkaya ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk katılım sağladı.