Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Anne Şehir Merkezlerinde muhteşem işler yapıldığını belirterek, "Bugün 7 ilçede Anne Şehir Merkezimiz var. Aktif üyesi 90 bini geçti. Mutlu ortamı daha da büyütmek, bu aileyi daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Gebze Beylikbağı Kılavuz Gençlik Merkezi’nde "İlham Veren Kadınlar" buluşması düzenlendi. Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve çok sayıda davetli katıldı. Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Merkezleri 7 ilçede 12 yerde hizmet veriyor. Halen 90 binden fazla aktif üyesi bulunuyor. Bu merkezlerden yararlanan anneler programda konuşma yaparak, deneyimlerini paylaştı. Anne Şennur Kurt, Defne Anne Şehir Merkezi ile tanıştıktan sonra hayatında birçok olumlu değişim yaşadığını söyledi. Sporla daha zinde hissettiğini, diyetisyen hizmetiyle sağlıklı beslenmeyi öğrendiğini belirtti. Oğlunun okul öncesi sınıflarda yaşıtlarıyla iletişim kurmasının ve gelişiminin desteklenmesinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Kurt, bu merkezde düzenli kitap okuma alışkanlığı kazandığını da vurguladı. Anne Şehir Sağlık Yaşam Merkezi ailesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirten anne Elif Berber ise program sayesinde hayatında önemli değişimler yaşadığını belirtti. Bir yıl önce trombosit fonksiyon bozukluğu teşhisi konulduğunu söyleyen Berber, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme sayesinde hastalığın etkilerinin azaldığını ve daha hareketli bir yaşama kavuştuğunu dile getirdi. Berber, el sanatları ve ahşap atölyeleri sayesinde günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşıp yeteneklerini keşfetme fırsatı bulduğunu da belirterek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

"90 bin 902 aktif üyemiz var"

Başkan Büyükakın ise "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü gelecek demektir. Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi ile kadınlarımızın sağlığını, sosyal hayatını ve mutluluğunu destekliyoruz. Toplam 7 ilçe, 12 merkez, 237 uzman kadromuzla kadınlarımız ve ailelerimiz için çalışıyoruz. Şu an 90 bin 902 aktif üyemizle, 2024 yılında 447 bin 218 hizmet sunduk. Bunu 12 ilçemize de yaymak ve bu aileyi daha da büyütmek istiyoruz. Toplumun her kesiminde kadınlarımızı destekliyoruz. Belediyemizde kadın istihdamını yüzde 73 artırdık, yönetimde daha fazla kadına yer verdik. Hayme Ana’nın cesareti, Nene Hatun’un fedakârlığı, Kara Fatma’nın bağımsızlık mücadelesi bugün de kadınlarımızın başarısında ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Artık kadınların neler yapabileceğini tartışmıyoruz, başarılarını konuşuyoruz. Kadın güçlendiğinde aile güçlenir; aile güçlendiğinde toplum yükselir. Biz, Kocaeli’de kadınlarımız için çalışmaya, aileyi ve geleceği birlikte inşa etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.