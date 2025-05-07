19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programına yönelik koordinasyon toplantısı, Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı. Toplantıda, 19 Mayıs’ta gerçekleştirilecek resmi törenler ve etkinliklerle ilgili hazırlıklar gözden geçirildi. Kurumlar arası görev dağılımı ve iş birliği esasları belirlendi.

Toplantıda, güvenlik, ulaşım, sağlık, protokol düzeni ve gençlik etkinliklerinin organizasyonu gibi konularda detaylı planlamalar yapıldı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın, Muğla’da halkın yoğun katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlanması için gerekli tüm hazırlıkların eksiksiz tamamlanması kararlaştırıldı.