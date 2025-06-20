Muğla’da 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, düzenlenen karne töreniyle sona erdi. İl genelindeki 817 okulda öğrenim gören toplam 163 bin 390 öğrenci karne alarak yaz tatiline çıktı.

Karne töreni Menteşe ilçesindeki Borsa İstanbul İlk-Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Törene Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Protokol üyeleri, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

"Her bir çocuğumuzun kalbine dokunan büyük bir emeğin meyvelerini topladık"

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla genelinde bir eğitim-öğretim yılının daha başarıyla tamamlandığını belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Muğla’mızın dört bir yanındaki okullarımızda her bir çocuğumuzun kalbine dokunan, onları geleceğe hazırlayan umutla, inançla ve sevgiyle örülmüş büyük bir emeğin meyvelerini toplamaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Vali Akbıyık: "Gerçek başarı; iyi bir insan olabilmektir"

Törende konuşan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ise 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlama gururunu yaşadıklarını ifade etti. "İlimiz genelinde resmi ve özel olmak üzere toplam 817 okulumuzda 163 bin 390 öğrencimiz bugün karne heyecanı yaşadı. Her biri bizim için kıymetli olan evlatlarımızın gösterdiği gayreti gönülden takdir ediyorum" dedi.

Vali Akbıyık, eğitimin sadece akademik başarı değil, karakter inşası olduğuna dikkat çekerek, "Gerçek başarı; iyi bir insan, ahlaklı bir birey ve topluma fayda sağlayan bir vatandaş olabilmektir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerimizi sınavlara değil, hayata hazırlıyoruz" diye konuştu.

Eğitimde kitap okumanın önemine değinen Vali Akbıyık, "Hayata geçirdiğimiz projelerin yanı sıra, ‘Bir Kitap, Bir İnsan’ projesiyle sizleri kitapla buluşturmayı önemsiyoruz. Çünkü kitap insan kadar, insan kitap kadar kıymetlidir" dedi.

Velilere ve öğretmenlere de teşekkür eden Akbıyık, yaz tatilinin öğrenciler için sadece dinlenme değil, aynı zamanda kişisel gelişim fırsatı olduğuna vurgu yaptı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından öğrencilere karneleri dağıtıldı. Renkli anlara sahne olan törende öğrencilerin heyecanı ve sevinci gözlerden kaçmadı.