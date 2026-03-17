Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2008 yılında maketi yapılan, Kurtuluş Savaşı'nın simgelerinden biri olan 'İsmet Tayyaresi', gerçekleştirilen bakım ve restorasyon çalışmalarının ardından Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki döner kavşağa yeniden yerleştirildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Uğur Mumcu Bulvarı'nda bulunan ve kentin simgeleri arasında yer alan İsmet Tayyaresi'nin yeri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı kapsamında bölgede 100. Yıl Anıtı yapılması nedeniyle 2023 yılında geçici olarak değiştirilmişti. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın başlattığı çalışmalar kapsamında tarihi tayyare maketi yeni yerine alındı. Başkan Aras, taşınan tarihi tayyare maketi yerinde inceledi.

Fen İşleri Daire başkanlığı ekiplerince yapılan bakım ve restorasyon çalışmalarının ardından İsmet Tayyaresi, Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki döner kavşağa yerleştirilerek yeniden sergilenmeye başlandı.

Başkan Aras: 'İsmet Tayyaresi Muğla'nın ortak hafızasıdır'

Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, Kurtuluş Savaşı yıllarında Muğla halkının büyük bir dayanışma ruhuyla yeniden uçurmayı başardığı İsmet Tayyaresinin, kentin tarihi hafızasında çok özel bir yere sahip olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

'Bu değerli sembolün yeniden Muğla'nın kalbinde yer almasını çok önemsiyoruz. Yaptığımız bakım ve restorasyon çalışmalarının ardından İsmet Tayyaresi'nin maketi Uğur Mumcu Bulvarındaki döner kavşakta yeniden Muğlalılarla buluşturduk. Bu tür simgeler yalnızca geçmişimizi hatırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda birlik ve dayanışma kültürümüzü de gelecek nesillere aktarıyor. Muğla'nın tarihine ve değerlerine sahip çıkmaya, kentimizin hafızasını yaşatmaya devam edeceğiz' dedi.

İsmet Tayyaresi'nin tarihi

1.Dünya savaşı sırasında, 1921 yılında Kuşadası Davutlar mevkiine mecburi iniş yapan ve buradaki çiftçilerin gayretleriyle ele geçirilen uçak Söke'de bulunan bir taş hanın içine saklanmıştır. Daha sonra itilaf devletlerinden olan İtalyan kuvvetleri uçağı tekrar ele geçirmek için bu Taş Hanın etrafını sarmış ve Türk direnişiyle karşılaşmıştır. Bu sırada uçak parçalarına ayrılarak gizlice Muğla'ya gönderilmiştir. Tayyare makinisti Eşref Bey'in yaptığı çalışmalar ve Muğla halkının tüm imkânlarını seferber etmeleriyle uçak 10 gün içinde tekrar toplanmıştır. Dönemin önemli pilotlarından Vecihi Bey tüm risklere rağmen 19 Ağustos'ta Eşref Bey ile birlikte ilk tecrübe uçuşunu yapmışlardır. Bu uçak daha sonra İsmet Tayyaresi adını alarak Kurtuluş Savaşının kazanılmasında önemli rol oynamıştır.