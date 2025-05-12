Muğla’nın Menteşe ilçesinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte engelli bireyler ve onlara destek veren kurumlar yürüyüş gerçekleştirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzciler Bando Takımı eşliğinde yapılan yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü önünden başlayan yürüyüşe, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tahça, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, engelli bireyler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı’na kadar süren yürüyüşün ardından Atatürk büstüne çelenk sundu. Çelenk sunma törenine, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Muğla Engelliler Derneği, Muğla Zihinsel Engelliler Derneği, Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şubesi, Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Şubesi, Muğla Sessizler Spor Kulübü ve Muğla Tip 1 Diyabetliler Derneği temsilcileri katıldı.

Program, Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz İzciler Bando Takımının Cumhuriyet Meydanı’nda sergilediği coşkulu gösteriyle sona erdi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği gösteri, izleyenlerden alkış aldı.