Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla’da hissedilen depremin ardından açıklama yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık; "Herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır, gelişmeler yakından takip edilmektedir" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 01.52’de Ege Denizi’nde, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6.0 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça’ya yaklaşık 155 kilometre uzaklıkta ve 20 kilometre derinlikte olduğu bildirildi. Depremin ardından Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "İlimiz Datça ilçesi açıklarında Ege Denizi’nde meydana gelen deprem sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. 112 Acil Çağrı Merkezi, bölge jandarma unsurları ve muhtarlıklarla iletişim kanalları açık olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verdi.

Valilik ve ilgili birimlerin bölgede durumu anlık olarak izlemeye devam ettiği, muhtemel bir risk durumuna karşı tüm önlemlerin alındığı belirtildi.