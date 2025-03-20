Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji Muğla Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve MUTSO personelinin birinci derecedeki yakınlarına eğitim hizmetlerinde yüzde 10 oranında indirim uygulayacak. İndirim protokolü Muğla Yatırım Birliği (MUYABİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özden Gürbüz ve MUTSO Başkanı Bülent Karakuş arasında imzalandı.

MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş ve Muğla Yatırım Birliği (MUYABİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özden Gürbüz arasında imzalanan protokol ile MUTSO üyeleri ve MUTSO personelinin birinci derece yakınlarına, MTK Kolejinden alacakları eğitim hizmetlerinden yüzde 10 indirimli sağlanacak.

MUTSO üyesi işletmelerin ve MUTSO personelinin çocukları, Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji’nden alacakları okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerinden güncel fiyat listesi üzerinden yüzde 10 indirimli yararlanacak.

İndirim yalnızca eğitim hizmetlerinde, yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde geçerli olacak. Kayıt esnasında Oda Üyesi, birinci derece yakınları ve çalışanlarının Oda üyeliğini gösterir belge, Oda çalışanlarının ve birinci derece yakınlarının ise Oda kimlik belgelerini ibraz etmesi yeterli olacak.