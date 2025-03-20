Kağıthane Belediyesi çalışanları ve aileleri geleneksel hale gelen personel iftarı programında bir araya geldi.

Kağıthane Belediyesi çalışanları ve aileleri geleneksel hale gelen personel iftarı programında bir araya geldi. Sadabad Camii yanındaki mesire alanında düzenlenen iftar programı yoğun katılımla gerçekleşti. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin iftar boyunca masaları tek tek gezerek çalışanlar ve aileleriyle sohbet etti.

"Büyük bir aile olduğumuzu her fırsatta gösteriyoruz"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin programda yaptığı konuşmada, "Kağıthane Belediyesi olarak büyük bir aile olduğumuzu her fırsatta gösteriyoruz. Ramazan ayının manevi atmosferinde, çalışma arkadaşlarımız ve kıymetli aileleriyle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Belediyemize katkı sunan tüm personelimize emekleri için teşekkür ediyor, Ramazan’ın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.