Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde, muhtemel tarımsal kuraklık risklerine karşı alınacak önlemlerin değerlendirildiği Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarından akademik temsilcilere kadar farklı alanlardan oluşan 43 komisyon üyesi katılım sağladı. Tarımsal üretimi doğrudan etkileyebilecek kuraklık riskinin azaltılmasına yönelik kapsamlı tedbirlerin ele alındığı toplantıda, il genelindeki mevcut durum ve muhtemel senaryolar değerlendirildi.

Toplantıda, tarımsal kuraklıkla mücadelede izlenecek yol haritası, alınması gereken önlemler, üreticilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı konularında fikir birliği sağlandı. Ayrıca çiftçilere yönelik yapılacak bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetlerinin artırılması, kuraklığa dayanıklı ürün desenine geçiş ve sulama yöntemlerinin modernize edilmesi gibi kritik başlıklarda önemli kararlar alındı.

Toplantının sonunda alınan kararlar, komisyon üyeleri tarafından imzalanarak resmi hale getirildi.