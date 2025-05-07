Muğla Milas Belediyesi sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışı ile projeler üretmeye ve üreticilerin yanında olmaya devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Üretimi ve üreticiyi destekleyici çalışmaları hayata geçiren ve ata tohumlarının gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan Milas Belediyesi Kırcağız’da bulunan belediyeye ait sera alanında gerçekleştirilen törenle sebze fidelerini ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı.

Ata tohumu kullanımının genişletilmesi ve ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı yerel tohumu yaygınlaştırma projesi kapsamında Milas Belediyesi tarafından yerli ata tohumlardan üretilen kişi başı 40 domates 30 biber ve 20 patlıcan olmak üzere toplamda 12 bin adet domates, 9 bin adet biber ve 6 bin adet patlıcan fidesi başvuru yapan 300 üreticiye teslim edildi.

Ata tohumunun gelecek kuşaklara aktarılmasının hedeflendiği projede üreticilerin elde ettiği ürünlerin haricinde ayırdığı tohumların bir kısmını Milas Belediyesi Jale Eren Yerel Tohum Merkezi’ne geri getirmesi taahhüt ediliyor.

FİDELERİ TOPRAKLA BULUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ

Fide dağıtım töreninde konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz “Bugün Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün bir çalışması olarak ata tohumumuzu geliştirme, çoğaltma projesinin kapsamı içerisinde ata tohumlarından elde ettiğimiz fideleri sizlere dağıtarak toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Ata tohumu her yıl kendi ürününden kendi tohumundan süreklilik arz eder. Bu verdiğimiz fidelerden elde edeceğimiz tohumlarla beraber önümüzdeki yıl daha da geliştirerek daha da kapsamını çoğaltarak vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz.Takas usulüyle yapacağımız çalışmanın sonucu olarak sizlere verdiğimiz fideleri tohum olarak geri getirdiğiniz zaman bizlerde mutlu oluruz ve bu çalışma faaliyetlerini devam ettiririz. Projemiz hayırlı ve bereketli olsun” dedi.

Gerçekleşen törene Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Sezgin, Cumhuriyet Halk Partisi Milas Kadın Kolları Başkanı Nurhayat Topuz, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.