Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, acil sağlık hizmetlerinin değerlendirildiği (Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu) toplantısı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu’nun başkanlığında düzenlenen toplantıya hizmet başkanları, kamu, üniversite ve özel hastanelerin yönetici ve idarecileri, il ambulans servisi başhekimi, acil servis sorumlusu hekimler ve ilgili çalışanlar katıldı. 112 acil sağlık hizmetleri ve hastane acil servislerinin 2024 yılı çalışmalarının genel değerlendirmesiyle başlayan toplantıda il genelinde sunulan hizmetlerin kurumlar arası organizasyonu, vatandaşlara sunulan acil sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve işleyişinin kolaylaştırılmasına yönelik bilgilendirilme yapıldı.

2025 yılının ilk ASKOM değerlendirmesi olarak kayıtlara geçen toplantı sonunda söz alan katılımcıların önerileri doğrultusunda acil sağlık hizmeti sunumunda yaşanan sorunlar ve çözüm yolları ele alınarak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.