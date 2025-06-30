2024-2025 sezonunda Muğla’da düzenlenen voleybol liglerinde mücadele eden Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımları Midi Yaş kategorisinde lig ikincisi, Küçük Yaş kategorisinde lig üçüncüsü oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, farklı yaş kategorilerinde katıldığı liglerde gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti. 34 takımın yer aldığı Midi Yaş kategorisinde mücadele eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, üstün performans sergileyerek ligi ikinci sırada tamamladı. Küçük Yaş kategorisinde ise 24 takım arasından sıyrılarak üçüncülük derecesi elde eden takım, sezonu iki önemli dereceyle kapattı.

Başkan Aras; "Sporu ve sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, genç voleybolcuların elde ettiği başarılardan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.

Başkan Aras "Büyükşehir Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanındayız. İl genelinde gerek tesisleşme gerekse spor kulüplerine verdiğimiz desteklerle ulusal ve uluslararası turnuvalarda Muğla’mızın adını duyuruyoruz. Okçuluktan, masa tenisine, voleyboldan güreşe ve daha birçok spor branşında Büyükşehir sporcuları elde ettikleri başarılarla bizleri ve ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Muğla’mızın adını başarıyla temsil eden, lig ikinci ve üçüncüsü olarak bizleri gururlandıran voleybol takımlarımızı ve bu başarıda emeği büyük olan antrenörümüz Server Barış Sancak’ı gönülden kutluyorum. Sporun ve gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.