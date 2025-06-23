Muğla Büyükşehir Belediyesi, 20 yaşındaki İlayda Yenigün’ün üniversite sınavına ulaşmasını sağlayarak genç bir kızın eğitim hayallerine bir adım daha yaklaşmasına katkı sundu.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, evde bakım ve hasta nakil hizmetleriyle vatandaşların sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarına destek olmaya devam ediyor.

Fethiye’de yaşayan 20 yaşındaki İlayda Yenigün, iki ay önce geçirdiği kaza sonucu bel kırığı nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi. Ancak bu durum, onun üniversite giriş sınavına girme azmini engelleyemedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin nakil ambulansı, İlayda’yı hafta sonu gerçekleşen sınav için güvenli ve konforlu bir şekilde Fethiye’deki Şehit Sümer Deniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri, sınav boyunca İlayda’nın yanında olarak her türlü ihtiyacına destek verdi.

İlayda’nın babası Halis Yenigün, duygularını şöyle ifade etti: “Kızım bayramda ağaçtan düşerek belini kırdı. Sınava yatarak girmesi gerekiyordu, ne yapacağımızı bilemedik. Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduk ve sağ olsunlar imdadımıza yetiştiler. Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a ve ekiplere teşekkür ediyoruz.”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlayda’nın azminin herkese örnek olduğunu belirterek, “Sosyal belediyecilik anlayışımızla, bir gencin eğitim yolculuğunda yanında olmak bizim için büyük bir gurur. İlayda’nın hayallerine giden yolda destek olmayı sürdüreceğiz.” dedi.