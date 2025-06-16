Muğla Büyükşehir Belediyesi, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına lokma hayrı düzenledi.MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Kurşunlu Cami önünde düzenlenen lokma hayrına Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Kadın Kolları Başkanı Sema Gençoğlu, vatandaşlar ve belediye çalışanları katıldı.

6 Haziran'da evindeki havuzun elektrik sisteminde meydana gelen arızayı kontrol etmeye çalışırken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Ferdi Zeyrek, kaldırıldığı hastanede 9 Haziran’da kalp durması sonucu 48 yaşında hayatını kaybetti.

Lokma hayrında konuşan Başkan Aras, genç yaşta hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için üzüntüsünü dile getirerek, “Çok iyi anlaştığım bir arkadaşımı kaybettim. Genç yaşta aramızdan ayrıldı. Ege Bölgemizin sevgilisiydi. Bugün Ferdi Zeyrek kardeşimiz için Kurşunlu Cami önünde lokma döküyoruz, onun anısına dua ediyoruz. Ferdi, çocukların, gençlerin ve her yaştan insanın sevgilisiydi. Kısa sürede kendini sevdirmeyi başardı. İnşallah bizlere de böyle bir uğurlanma nasip olur. Muğlamız da, tüm Türkiye gibi, büyük bir üzüntü içinde. Ruhu şad olsun. Sevenlerine ve Manisa’mıza Allah’tan sabır diliyorum" diye konuştu.