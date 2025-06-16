Batman’ın Beşiri ilçesinde çöken balkonun altında kalarak hayatını kaybeden 3 kişi defnedildi.

Atbağı köyünde üç katlı evin 1’inci katındaki balkona ek yapılan kısmın çökmesi sonucu 9 kişi enkaz altında kalmıştı. Enkaz altında kalanlar, çevredekiler, AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkartılmıştı. Olayda, Fırat Tarhan (26), Faris Yel (12) ve Mücahit Toy (17) hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler, otopsi işlemlerinin ardından köyde defnedildi.

Yaralı 6 kişinin tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.