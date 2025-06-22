Muğla Büyükşehir Belediyesi, Hayatımın Ustasıyım Çocuk Atölyesi projesi kapsamında çocuklara karne hediyesi olarak kuş yuvası yapımı etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuklar hem el becerilerini geliştirerek kuş yuvası yaptı hem de doğaya katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Hayatımın Ustasıyım Çocuk Atölyesi projesi kapsamında çocuklara yönelik özel bir atölye etkinliği düzenledi.Büyükşehir

Belediyesi’ninkarne hediyesi olarak düzenlediği kuş yuvası etkinliğinde çocuklar, ahşap malzemeler kullanarak kuşlar için yuva tasarladı. Minikleryaptıkları kuş yuvalarını daha sonra istedikleri gibi boyayıp süsleyerek tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Neslihan Karaçam, “Hayatımın Ustasıyım Çocuk Atölyesi kapsamında çocuklarımıza kuş yuvası etkinliği düzenledik. Bu etkinlikle çocukların kuş yuvası yapımını eğlenerek öğrenmelerini amaçlıyoruz. Çocuklarımız bu etkinlikler sayesinde birlikte çalışmayı, dayanışmayı ve ortak üretimin değerini keşfediyor. Hayatımın Ustasıyım projesi kapsamında farkındalık yaratmaya ve benzeri etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızıüretimle, doğayla ve birlikte başarma duygusuyla buluşturmak bizim en büyük sorumluluğumuz. Kuş yuvası atölyesi gibi yaratıcı ve anlamlıçalışmalarla onların gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda çevre bilinci aşılıyoruz. Bu kentte büyüyen her çocuğun, doğayı koruyan, paylaşmayı bilen ve üretmekten keyif alan bir birey olarak yetişmesini istiyoruz. Hayatımın Ustasıyım gibi birçok projemizle daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.