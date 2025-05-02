Turizm dünyasının en önemli buluşma noktalarından biri olan ve bu yıl Dubai World Trade Center’da gerçekleştirilen Arabian Travel Market (ATM) Dubai 2025’e Muğla Büyükşehir Belediyesi de katıldı.MUĞLA (İGFA) - Bu yıl 28 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Dubai World Trade Center’da gerçekleşen Arabian Travel Market (ATM) Dubai 2025 30 yılı aşkın süredir Orta Doğu’nun lider turizm fuarı olarak düzenleniyor.

Bu etkinlik, Orta Doğu başta olmak üzere Asya, Avustralya, Amerika ve Avrupa’dan binlerce turizm profesyonelini bir araya getiriyor. Yaklaşık 3000 katılımcının yer aldığı fuar, bölgedeki turizm pazarını şekillendiren en prestijli platformlardan biri olma özelliğini sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi de, ATM Dubai Fuarı’nda yerini aldı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) çatısı altında açılan "Muğla" standında, ilin zengin kültürel mirası, eşsiz tarihi dokusu ve dünya çapında bilinen turistik destinasyonları uluslararası sektör temsilcilerine tanıttı.

BAŞKAN ARAS, “MUĞLA’YI 12 AY TURİZMLE BULUŞTURACAĞIZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras fuarla ilgili yaptığı değerlendirmede, Muğla’nın sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleri dünya çapında daha görünür kılmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirterrek, "ATM Dubai gibi uluslararası fuarlar, Muğla’mızın turizmde çeşitliliğini artırmak yeni pazarlara açılmak ve yılın 12 ayına yayılan bir turizm hareketliliği oluşturmak adına büyük fırsatlar sunuyor. Hedefimiz sadece yaz turizmine bağlı kalmadan, sağlık, kültür, spor ve gastronomi gibi farklı alanlarda da Muğla’mızı güçlü bir destinasyon haline getirmek. Bu doğrultuda, ilimizin tanıtımı ve uluslararası bilinirliğini artırmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.