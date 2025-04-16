Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeline, muhtemel yangın olaylarında doğru müdahaleyi öğrenmeleri amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından kapsamlı bir yangın eğitimi verildi.

Gerçekleştirilen eğitim kapsamında, katılımcılara yangın çeşitleri, yangın söndürme teknikleri, yangın tüpü kullanımı, tahliye prosedürleri ve yangına müdahale sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında detaylı bilgi aktarıldı. Eğitim, hem teorik bilgiler hem de görsel sunumlarla desteklenerek yangınla mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Eğitimin ardından yapılan uygulamalı yangın tatbikatı ile katılımcılar, edindikleri bilgileri sahada birebir deneyimleme imkânı buldu. Tatbikat sırasında personel, gerçek yangın senaryolarında olduğu gibi yangın tüpleriyle müdahalede bulunarak öğrendiklerini pekiştirdi.