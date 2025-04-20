Bolu’nun Mudurnu ilçesinde orman yangınlarına karşı hazırlıklı olunması hedefiyle geniş kapsamlı eğitim tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta yangınla mücadele ekiplerine teorik ve pratik bilgiler verildi.

Yaz aylarında çıkması muhtemel orman yangınlarına karşı Bolu Orman Bölge Müdürlüğü eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim tatbikatına Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Mühendisleri Bayram Cankut ve Muzaffer Özsan, Mudurnu Orman İşletme Müdür Yardımcısı Serkan Erikgenoğlu, Orman İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ve yangın işçileri katıldı. Tatbikatın ilk aşamasında Orman Mühendisi Bayram Cankut tarafından, orman yangınlarının çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri ve yangın anında iş güvenliği hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Eğitimin ikinci aşamasında ise arazide kullanılan yangın söndürme ekipmanları tanıtıldı. Orman muhafaza memurları ve yangın işçileri, hortum serme ve yangına müdahale konusunda uygulamalı eğitim aldı.