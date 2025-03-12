Bolu’nun Mudurnu ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Programda öğrencilerin sahnelediği gösteriler ilgi gördü.

Abdurrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan programa, Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Belediye Başkanı Doğan Onurlu, ilçe protokolü, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Kur’an tilaveti ile devam etti. Program kapsamında öğrencilere yönelik İstiklal Marşı’nı ezbere okuma yarışması düzenlendi. Yarışmada, Kaymakam Kalaycıoğlu’nun oğlu Mehmet Akif Kalaycıoğlu, izleyicilerden büyük beğeni alarak birinci oldu. Öğrencilerin sahnelediği gösteriler de ilgi gördü.

Programın sonunda Kaymakam Kalaycıoğlu, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.