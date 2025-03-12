İstiklal Marşı’nın 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Milli Marş olarak kabul edilişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde anma programı düzenlendi.

Burhaniye Reha Yurdakul Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Burhaniye Kuvâ-yı Milliye Fen Lisesi Tarih Öğretmeni Umut Soylu, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Programda ayrıca Mehmet Akif Ersoy’un "Bülbül" adlı şiiri okundu ve ünlü şairin hayatı sinevizyon gösterimiyle izleyicilere aktarıldı. Etkinlik, öğrencilerin sahnelediği "İstiklal Marşı" oratoryosuyla devam etti.

Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstiklal Marşı’nı güzel okuma, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Birinci olan öğrenciler, törende İstiklal Marşı’nı okuma fırsatı buldu. Protokol üyeleri tarafından ödüllerin verilmesinin ardından program sona erdi.

Anma programına Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Yusuf Kaya, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanı Faik Karabaş, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.