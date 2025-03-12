Casper Pazarlamadan ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, "Casper; üretim kapasitesi, Ar-Ge yatırımları ve istihdam projeleriyle teknoloji alanında Türkiye’nin gücünü artıran önemli aktörlerden biri olarak öne çıkıyor" dedi.

Yerli üretimin desteklenmesi ve teknolojiye yapılan yatırımlar, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli bileşenleri arasında yer alıyor. Bu kalkınmayı desteklemek ve teşvik amacıyla her yıl her yıl 8-14 Mart tarihlerinde Bilim ve Teknoloji Haftası kutlanıyor. Casper Pazarlamadan ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, "Casper, Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük bilgisayar üretim tesisiyle ülkenin dijital dönüşüm sürecine önemli katkılar sunuyor. 34 bin 500 metrekarelik alana kurulu tesise sahip marka, yıllık 1 milyondan fazla bilgisayar, SKD ve CKD üretim bantlarında ise yılda 500 bin adet telefon ve tablet üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor" açıklaması yaptı.

Tüketici elektroniğinde yerli üretim gerçekleştirmenin Türkiye’yi yalnızca tüketen bir ülke olmaktan çıkarıp kendi teknolojisini üretebilen bir konumda yer alması açısından büyük önem taşıdığını belirten Karaman, "Teknoloji üretiminin desteklenmesi, bilim ve inovasyon alanında ülkemizin küresel rekabette güçlenmesine de katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Teknoloji üretiminde Ar-Ge ve inovasyonun öncüsü

"Ar-Ge merkezinde tüketici beklentilerine göre üretim gerçekleştiren Casper, bilgisayarlarında sunduğu binlerce farklı konfigürasyon seçeneğiyle kişiye özel üretim yapan tek marka olma özelliğini koruyor" diyen Karaman şunları söyledi:

"Intel’in en yeni işlemcileri ve NVIDIA’nın en güçlü ekran kartlarını Türkiye’de ilk kez kullanıcılara sunan marka, global teknoloji trendlerini hızla yerel pazara adapte etme kabiliyetiyle öne çıkıyor. Farklı tüketici ihtiyaçlarına yönelik geniş ürün yelpazesi sunan Casper, üretim tesisinde iki online üretim bandı, iki offline üretim bandı ve iki ısı testi bandı ile bilgisayar üretimini gerçekleştirirken telefon ve tablet üretimi için de iki CKD üretim hattı ve dört SKD üretim bandı ile çalışıyor. Gelişmiş test süreçleri ve kalite kontrol mekanizmaları sayesinde, tüketicilere en yüksek performansı sunan cihazları üretiyor."

Teknoloji üretiminde kadın ve genç istihdamına destek

"Casper, üretim gücünü artırırken teknoloji sektöründe istihdam fırsatlarını da geliştirmeye devam ediyor. Üst yönetim, mühendislik ve üretim alanlarındaki kadın çalışan oranıyla sektöre örnek olan marka, teknoloji alanında fırsat eşitliği sağlama vizyonunu sürdürüyor. Genç yeteneklere sağlanan kariyer imkanları ise Casper’ın yenilikçi bakış açısını güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor. Bu anlayış, sürdürülebilir büyüme hedefleriyle de paralel ilerliyor" diyen Karaman son olarak şunları söyledi:

"Bilim ve teknolojinin gelişimi doğrultusunda genç yeteneklere verdiğimiz değer, şirketimizin dinamizmini ve yenilikçi bakış açısını sürdürülebilir kılıyor. Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında, yerli üretimin ve teknolojik inovasyonun önemi bir kez daha ön plana çıkarken Casper, geliştirdiği üretim altyapısı, Ar-Ge yatırımları ve istihdam politikalarıyla Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki gücünü artırmaya devam ediyor."