Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” gibi çok önemli ve ülkemize has bir eğitim modeli üzerine inşa edilen yeni eğitim sistemine vurgu yaptı.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Şube Müdürleri Oktay Kızılkaya ve Sait Ediş ile birlikte Hakkari Şehit Vali Derviş Yalım İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Okul Müdürü Resul Keskin ve müdür yardımcıları tarafından karşılanan Müdür Yılmaz’a, yeni Maarif Modeli ile Hakkari Eğitimi Geliştirme ve Takip Projesi kapsamında okulda yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Öğretmenler Odası Buluşmaları kapsamında öğretmenlerle bir araya gelen Müdür Yılmaz, yeni maarif modeli kapsamında yürütülen akademik, sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında istişarelerde bulundu.

Müfredat yükünün nispeten azaltıldığı, çocukların kendini bulacağı, yaparak ve yaşayarak öğreneceği “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” gibi çok önemli ve ülkemize has bir eğitim modeli üzerine inşa edilen yeni eğitim sistemine vurgu yapan Yılmaz "Bize düşen; yeni maarif modeli ışığında, siz değerli öğretmen ve okul yöneticilerimizin rehberliğinde, başarılı neticeler elde etmektir. Hakkâri eğitim ailemiz, bu yeni modeli özümser ve gerektiği gibi tatbik ederse; ahlaklı, erdemli bireyler ve iyi insan yetiştirme gibi bu ulvi eğitim yolculuğumuzda başarılı olacağımıza da yürekten inanıyorum” dedi.

Müdür Yılmaz, daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilere, zamanlarını verimli kullanmaları ve iyi birer insan olmaları konusunda önerilerde bulunarak derslerinde başarı diledi.