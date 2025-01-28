Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan Mustafa Yılmaz, yaptığı açıklamada Kütahya’nın köklü eğitim geçmişine vurgu yaparak, şehrin eğitim alanındaki gelişimi için kararlılıkla çalışacağını belirtti.

Yılmaz, "Nice büyük medeniyete ev sahipliği yapmış, Millî Mücadele’nin kalbi olan kadim şehir Kütahya’da İl Millî Eğitim Müdürü olarak hizmet edecek olmanın gururunu yaşıyorum. Bu aziz şehirde bize yüklenen sorumluluğun bilincinde olarak, eğitim için zaman ve mekân sınırı gözetmeksizin hizmet üreteceğiz" dedi.

Konya’da edindiği bilgi ve tecrübeleri Kütahya’nın eğitimine katkı sağlamak için kullanacağını ifade eden Yılmaz, "Eğitime gönül veren tüm yöneticilerimiz ve eğitimcilerimizle omuz omuza çalışarak, geleceğe güçlü bir adım atacağız" diye konuştu.

Kendisini bu göreve layık gören Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e teşekkür eden Yılmaz, önceki İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’e de hizmetlerinden dolayı minnettarlığını dile getirdi.

Yeni görevinin Kütahya eğitim camiası adına hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Kütahya’mıza ve ülkemize en iyi şekilde hizmet etmeyi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.