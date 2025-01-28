Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad’da Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü.
AK Parti Sözcüsü Çelik: “Bu ziyaret trafiği bittikten sonra terör örgütünün kendini tasfiye etmesi ve silah bırakmasıyla ilgili çağrının gerçekleşmesi gerekiyor”
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a geldi. Bakan Fidan, temasları kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: iha