Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla buluştu. Toplantıya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları Muhsin Kaymak, Hamdi Sarıöz ve Hakan Gölpınar da katıldı. Programda, eğitim alanında yapılan çalışmalar, mesleki eğitimdeki gelişmeler ve yeni eğitim modelleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Yılmaz, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Eğitimde sürdürülebilir gelişimin önemine vurgu yapan Yılmaz, yapılan çalışmaları daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin eğitimde yeni bir anlayış sunduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu model, öğrencilerin yaparak, yaşayarak ve uygulayarak öğrenmesini esas alıyor" dedi.

Mesleki eğitimin önemine değinen Yılmaz, Kütahya sanayisinin önemli bir üretim merkezi olduğunu belirterek, "Bu nedenle mesleki eğitimi güçlendirmek ve sanayinin ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirmek öncelikli hedeflerimizden biri" şeklinde konuştu.

Müdür Yılmaz, öğrencilere daha nitelikli eğitim sunmak için sanayi ile iş birliği içinde çalıştıklarını bildirdi.

"Avrupa ülkelerinde mesleki eğitim oranının yüzde 60"

Eğitimde başarının en önemli unsurlarından birinin velilerle iş birliği olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Velilerimizi eğitim süreçlerine dahil ederek çocuklarımızın gelişimini daha verimli hale getirebiliriz. Velilerimizin desteği olmadan eğitimde istenilen başarıyı yakalamak zor" ifadelerini kullandı.

Deprem ve yangın güvenliği konusunda hassasiyetle çalışmalar yürüttüklerini belirten Yılmaz, "Teftişlerimiz devam ediyor. Eğer bir bina güvenlik açısından risk taşıyorsa kapatılacaktır. Önceliğimiz öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin güvenliği," dedi.

Mesleki eğitimin Kütahya için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Yılmaz, Avrupa ülkelerinde mesleki eğitim oranının yüzde 60 civarında olduğunu, ancak Kütahya’da bu oranın daha düşük seviyelerde bulunduğunu belirtti. "Sanayi ile iş birliği içinde meslek liselerini güçlendirmeliyiz. İşletmelerde staj yapan öğrencilerin güvenliği ve eğitimi konusunda titizlikle çalışacağız," dedi.

Eğitimde başarının yalnızca Millî Eğitim’in sorumluluğunda olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Eğitimde ilerleme kaydetmek için veliler, sanayiciler, bürokratlar ve öğretmenler hep birlikte hareket etmeliyiz. El birliğiyle Kütahya’nın eğitim seviyesini yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.