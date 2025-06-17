Bursa'da Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'zeytin güvesi' ilaçlı mücadelesine yönelik zeytin üreticilerine önemli duyuru yaptı.BURSA (İGFA) - Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin bahçelerinde meyve iriliğinin saçma büyüklüğüne ulaştığı alanlarda zeytin güvesi (meyve nesli) ilaçlamasının 16 Haziran 2025 tarihinde başladığını duyurdu.

Yapılan arazi kontrolleri sonucunda, üretim alanlarında meyve iriliğinin saçma büyüklüğüne ulaştığı bahçelerde zeytin güvesi (meyve nesli, sap dibi) ilaçlamasına başlandığını kaydeden Müdürlük, üreticilerin bahçe kontrollerini yaparak meyve iriliğinin 3-4 mm büyüklüğüne ulaştığı bahçelerden başlayarak ilaçlama yapılmasını önerdi.

Duyuruda, zeytin güvesine karşı zamanında yapılan ilaçlamanın ürün kaybını önlemede kritik olduğu vurgulandı. İlaçlamaların meteorolojik şartlar dikkate alınarak rüzgarsız havalarda, akşam üzeri veya sabah erken saatlerinde, arılara zarar vermeyecek şekilde, ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanılarak tamamlanması istendi.