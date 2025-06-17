Aydınlıların vazgeçilmez buluşma noktalarından biri haline gelen Tekstil Park, çocuklar için bir eğlence ve serinleme merkezi olma özelliğini bu yaz da devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından kente kazandırılan Tekstil Park içerisindeki aquapark, hizmetlerini sürdürüyor. Yoğun ilgi gören aquapark, çocukların hem eğlenip hem de serinleyebileceği önemli bir sosyal alan olarak dikkat çekiyor.

Açıldığı günden bu yana Aydınlıların sosyalleşme alanı haline gelen Tekstil Park, yeşil alanları, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarının yanı sıra çocuklar için oluşturulan oyun parklarıyla da büyük beğeni topluyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yeniden faaliyete geçen aquapark, kaydırakları ve su oyun alanlarıyla miniklerin gözdesi olmaya devam ediyor. Aquaparkta çocuklar eğlenceli dakikalar geçirirken veliler de Tekstil Park’ın ağaçlarla çevrili alanlarında dinlenme imkanı buluyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Tekstil Park’ın kent yaşamına büyük katkı sunduğunu belirterek, tüm Aydınlı çocukları aileleriyle birlikte parka davet etti. Başkan Çerçioğlu, aquaparkta çocukların güvenli ve keyifli zaman geçirmeleri için her detayın düşünüldüğünü ifade etti.

Aileleriyle birlikte aquaparka gelen çocuklar, yaz sıcaklarında eğlenirken serinlemenin tadını çıkarıyor. Vatandaşlar, güzel bir hizmeti Aydın’a kazandıran Başkan Çerçioğlu’na teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.