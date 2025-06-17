FAO Türkiye Temsilciliği yetkilileri ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) yöneticileri bir araya gelerek, tıbbi ve aromatik bitkiler başta olmak üzere kırsal kalkınma, kooperatifçilik ve bölgesel proje iş birliklerini değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilciliği Kıdemli Program Koordinatörü Özcan Türkoğlu ve beraberindeki heyet, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreterliğini ziyaret ederek tıbbi ve aromatik bitkiler alanındaki iş birliği fırsatlarını ele aldı. Gerçekleştirilen toplantıda, FAO ile BAKA arasında yürütülmesi planlanan projeler ve iş birliği imkânları görüşüldü. BAKA Uzmanı Yücel Yıldırım tarafından yapılan sunumda, Ajans’ın 15 yılı aşkın süredir sürdürdüğü faaliyetler hakkında bilgi verildi. Yıldırım, özellikle Isparta, Burdur ve Antalya illerinin tıbbi ve aromatik bitkilerdeki floristik zenginliğine dikkat çekerek, yürütülen projeler, kooperatifçilik destekleri ve gül üretimi üzerine bilgiler paylaştı. Yıldırım, Isparta’nın 2024 yılı itibarıyla 19 bin ton gül çiçeği üretimiyle Türkiye üretiminin yüzde 95’ini tek başına karşıladığını ve yaklaşık 10 bin ailenin geçimini bu alandan sağladığını vurguladı.

Isparta’da Gül Yağı Fabrikası ziyaret edildi

Orman Genel Müdürlüğü Ekosistem Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Balcı da toplantıda yaptığı değerlendirmede, FAO destekli küçük ölçekli bir projeyle bölgedeki marka değerinin ve kurumsal kapasitenin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Balcı, bu süreçte BAKA’nın bölgesel bilgi birikiminden yararlanmak istediklerini ifade ederek, bilgi ve deneyim paylaşımının önemine dikkat çekti. Toplantı sonrasında heyet, BAKA’nın daha önce destek sağladığı S.S. Gülderen Kadın Kooperatifi’ni ziyaret ederek kadın girişimcilerin üretim süreçlerini yerinde inceledi. Ardından, özel sektör tarafından işletilen gül yağı distilasyon tesisleri ziyaret edildi. Katılımcılar, geleneksel ve modern damıtma sistemlerini karşılaştırma fırsatı buldu. Heyet son olarak Güneykent’te bulunan Gülbirlik Tarihi Gül Yağı Fabrikası’nı ve modern damıtma sistemleri üzerine çalışan Dünder Makine’yi ziyaret ederek gül yağı çıkarma süreçlerinin tarihsel ve teknik gelişimini yerinde gözlemledi. Ziyaretin, bölgesel ürünlerin katma değerli hale getirilmesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve FAO ile geliştirilecek ortak projelere zemin hazırlaması açısından verimli geçtiği belirtildi.

Toplantıya FAO heyeti ve Orman Genel Müdürlüğü’nden yetkililerin yanı sıra, BAKA’yı temsilen İktisadi Sektörler Birim Başkanı Hasan Yüksek, Isparta Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Öznur Parmaksız ile uzmanlar Ayşe Bal ve Yücel Yıldırım da katıldı.