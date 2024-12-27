Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, muhtarlarla yaptığı değerlendirme toplantısında 2024 çalışmalarını değerlendirip, 2025 hedefleri ve yeni projeler için işbirliği mesajı verdi.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, yeni yıl öncesinde ilçede görev yapan muhtarla bir araya geldi. CHP Mudanya İlçe Başkanı Furkan Atalay, Mudanya Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, muhtarların talep ve önerileri alınarak, çözüm önerileri sunuldu. Birçok mahallenin ortak sorunları olduğunu ve öncelik sırasına göre bu sorunların çözümü için planlama yaptıklarını belirten Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kaçak yapılaşma ve imar konularında kararlı olduklarını vurguladı. Kaçak yapılaşma konusunda muhtarlardan destek isteyen Dalgıç, “Gördüğünüz usulsüz çalışmaları lütfen bizlere bildirin. Daha temeldeyken müdahale edelim. Ben görevde olduğum sürece kaçak yapılaşmaya kesinlikle izin vermeyeceğim. Bu konuda çok kararlıyız” dedi. İmar olmayan köylerde yalnızca barınma amaçlı olması şartıyla proje desteği vereceklerinin altını çizen Dalgıç, “Çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yılla birlikte başvuruları alacağız ve bu konuda destek olarak konut yapma izni vereceğiz” diye konuştu.

“Yeni yılda yeni yatırımlar yapacağız”

2025 yılında birlik ve dayanışma içerisinde her mahalleye eşit hizmet edeceklerini söyleyen Dalgıç, yeni yatırımları hayata geçirmek için tüm ekip arkadaşlarıyla büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirtti. Soğuk hava deposu, kurutma tesisi, incir alım merkezi ve yağhane projelerini hayata geçireceklerini vurgulayan Dalgıç, “Üretime ve üreticiye destek için Mudanya markası oluşturuyoruz. Yapısal projelerimizin yanında tarımsal kooperatiflerin, belediyenin de içinde olacağı şirkete ortak olmasıyla birçok yatırımı birlikte gerçekleştireceğiz. Tarımdan turizme, kültürden sanata her alanda daha güzel bir gelecek inşa etmek için çalışmaya, sizlerin önerilerini ve taleplerini dinlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.