Mudanya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabitasyon, Çocuk Gelişimi ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1. Sınıf öğrencileri, düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımı attılar.

Mudanya Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni’ne Rektör Prof. Dr. Emin Karip, dekanlar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törenin açılışında konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nazlı Batar, Mudanya Üniversitesi’nin henüz 3.yılını yeni doldurmasına karşın gelişen ve güçlenen akademik kadrosu, laboratuvarları, teknolojik gelişmelere göre yenilenen ders anlatım sistemleri ile öğrencilerini mesleğe tam donanımlı yetiştirmek için çalıştığını belirterek, "Bugün ilk defa giydiğiniz bu önlüğün önemini bilmeli ve hakkını vermek için eğitim hayatınız boyunca çaba göstermelisiniz. Unutmayın ki beyaz önlük, meslek yolculuğuna adım atmanın ilk simgesidir. Bu kutlu yolculukta bizler bilgimiz ve tecrübelerimiz ile daima sizlerin yanında olacağız. Her birinize başarılar diliyor ve sizleri yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip de, Beyaz Önlük Giyme Töreni’nin 3.’sünü yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Bizi tercih eden öğrenci ve ailelerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi tam donanımlı olarak mesleğe hazırlamak, onlara insani değerlerin önemini aşılamak bizim görevimiz. Bu tören öğrencilerimiz için önemli bir kilometre taşı. Önemli bir gün. Hayatları boyunca bu önlüğü gururla taşıyacaklar. Bu önlüğe leke düşürmeyeceklerine eminim. Güveni, dürüstlüğü, şefkati, fedakarlığı temsil eden bu önlüğün erdemlerini kabul etmiş olacaklar ve öyle davranacaklar. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, ailelerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Emin Karip, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Şener, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nazlı Batar ve öğretim üyeleri tarafından öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi. Tören sonrasında ise öğrenciler ve veliler neşeli dakikalar yaşadılar ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.