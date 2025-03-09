Bursa'nın Mudanya ilçesinde Şehit Tunahan Yavuz İlkokulu'nda "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında öğrencilerin çeşitli objeler kullanarak hazırladığı serginin açılışı gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Mudanya Şehit Tunahan Yavuz İlkokulu'nda ‘Dilimizin Zenginlikleri’ kapsamında Cengiz Ekiz ve Ebru Akagündüz'ün sınıf öğretmenliğindeki ikinci sınıf öğrencilerinin atasözleri ve deyimleri tasvir ettiği, geri dönüşüm malzemelerinin de kullanıldığı çalışmalardan oluşan sergi büyük ilgi gördü.

Sergiyi, Okul Müdürü Cafer Narin ve Müdür Yardımcısı Erkan Akagündüz'ün yanı sıra öğretmen, öğrenci ve veliler de ziyaret etti.

Sergide yer alan çalışmalarda öğrenciler, sergiyi ziyaret eden öğretmen ve arkadaşlarına, neyi tasvir ettikleri de anlattı.