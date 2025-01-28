Bursa’nın Mudanya ilçesinde Kara Dere olarak bilinen Halitpaşa’daki Çamaşır Deresi’nde temizlik ve ıslah çalışması başlatıldı.

Sel sularının dere yatağından taşması sonucu yaşanan çevre felaketinin bir daha yaşanmaması için Halitpaşa Mahallesinde bulunan dere içinde temizlik ve ıslah çalışmaları yeniden başladı.

Dere içinde oluşan balçık sebebiyle ortaya çıkan koku ve sineklerin üremesini engellemek amacıyla BUSKİ tarafından temizlik ve ıslah çalışmalarının yapıldığı açıklandı. Özellikle yaz aylarında yaşanan koku şikayetlerinin önünü almak için çalışmalarını yoğunlaştıran BUSKİ ekipleri, şiddetli yağmurlar sonrası derenin taşmasını önlemeyi amaçlıyor.

Halitpaşa Mahallesi Muhtarı İsmail Başaran, "Çamaşır Deresi her türlü kirlilikten arındırarak sağlık sorunlarına yönelik tehditler ortadan kaldırdı. Derenin bulunduğu alanlara güzel bir görünüm kazandırmak amacıyla yapılan çalışmalarla derelerimizin her zaman temiz kalmasını ve sel sularından korumayı amaçlıyoruz" dedi.