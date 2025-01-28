Balıkesir’in Karesi ilçesinde bir evin odun kömürlerinin depolandığı kömürlükte çıkan yangın eve ulaşmadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay sabah saatlerinde Karesi İlçesi 1.Sakarya Mahallesi Zafer Sokak No.46 da meydana geldi. Vatandaşlar ve ev sahiplerinin 112 Acil Arama merkezini araması sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiler. Ekipler tek katlı müstakil evin bahçesinde bulunan odun ve kömürlerin yandığı alana müdahale ederek, yangını eve sirayet etmeden söndürdüler. Yangının çıkış sebebi soruşturuluyor.