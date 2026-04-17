Mudanya Bursa Karayolu Çağrışan mevkiinde bulunan istinat duvarı ek yerinden ayrılarak yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Mudanya-Bursa yolunda Çağrışan mevkiinde yerinden kayan istinat duvarı, tonlarca ağırlığıyla her geçen gün daha da belirgin hale gelen eğimiyle adeta 'bir adım sonrası felaket' uyarısı veriyor ve muhtemel bir çökme riskine karşı endişeleri artırıyor. Trafiği sürekli işlediği yolda araçların üstüne yıkılma ihtimali yüzünden vahim bir olay olmadan sorumlu birimlerin bir an önce tedbir alarak tehlikeli gidişe bir son verilmesi isteniyor.