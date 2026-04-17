Bursa'da düzenlenen denetimlerde yüzlerce litre sahte alkol ve yüzlerce şişe içki ele geçirildi, 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bursa'da sahte alkollü içkiyle mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde önemli miktarda kaçak ürün ele geçirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, sahte içki üretimi ve satışının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

İnegöl ilçesinde 9 ikamette yapılan kontrollerde, satışa hazır halde sahte alkollü içkiler tespit edildi. İkametlerde yapılan detaylı aramalarda 264 şişe sahte alkollü içki ile farklı ebatlardaki plastik bidonlarda toplam 436 litre alkollü içki ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 9 şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, haksız kazanç elde etmek amacıyla halk sağlığını tehdit eden kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmaların artarak devam edeceği belirtildi.