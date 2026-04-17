Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya dönük destekler kapsamında, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla çiftçilere, budama ve çilek yetiştiriciliği eğitimi düzenledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Budama ve Çilek Yetiştiriciliği Eğitimi', Bursa Tarımsal Ürünler Tanıtım ve Eğitim Merkezi'nde (BUTATEM) gerçekleştirildi. Ceviz ve siyah incir fidanı ile çilek fidesi desteğinden yararlanan çiftçilerin yanı sıra, ziraat odaları ve kooperatif üyelerinin bir araya geldiği eğitimde, budamanın ağaçların sağlıklı gelişimine etkisi, verim artışı ve kaliteli meyve üretimine katkıları detaylı şekilde anlatıldı. Ayrıca çilek yetiştiriciliğine ilişkin modern üretim teknikleri ile verimli ve yüksek kalitede ürün elde etme yöntemleri de katılımcılarla paylaşıldı.

Program kapsamında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Eküle Sönmez tarafından budama eğitimi verilirken, Araştırma Görevlisi Gamze Gündoğdu da çilek yetiştiriciliği konusunda katılımcılara yeni bilgiler aktardı.

Eğitime katılan Bursalı üreticiler, tarımsal üretime sağlanan destekler ve bilgilendirici eğitim programı dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.