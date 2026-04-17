Bursaspor Yönetim Kurulu şampiyonluk yolunda kritik bir hamle yaparak futbolcular ve teknik heyet için şampiyonluk primi kampanyası başlattığını duyurdu.

Bursaspor Yönetim Kurulu, şampiyonluk yolunda mücadele eden futbolcular ve teknik heyete dağıtılacak primlere yönelik kapsamlı bir kampanya başlattı. Başkan Enes Çelik, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonla kampanyanın detaylarını paylaştı.

Kampanyaya ilk büyük destek, eski başkanlardan Levent Kızıl ve Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl'dan geldi. İkilinin kampanyaya 1 milyon lira ile katıldığını belirten Çelik, Bursaspor camiası adına teşekkürlerini iletti. Ayrıca SYK Group Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yedikardeş de 1 milyon lira katkıda bulunarak kampanyaya destek veren isimler arasında yer aldı.

Bursaspor şampiyonluk primi kampanyasına katılmak isteyen taraftarlar ve iş insanları için resmi hesap bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı. Futbol takımının motivasyonunu artırmayı hedefleyen kampanya kapsamında toplanan miktarlar doğrudan teknik ekip ve oyuncu grubuna aktarılacak.