Samsun'da okullara saldırı yapılacağı yönünde sosyal medyada yayılan 'asılsız paylaşımlar' üzerine başlatılan çalışmada 6'sı çocuk 7 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırı olaylarının ardından sosyal paylaşım sitelerinde Samsun'daki okulları hedef alan asılsız paylaşımlar yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve dijital incelemelerde, resmi açıklamaları itibarsızlaştırmaya yönelik yanıltıcı bilgilerin alenen dolaşıma sokulduğu, suçu ve suçluyu övücü paylaşımlarla suç işlemeye teşvik edildiği ve özellikle okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde gerçeği yansıtmayan paylaşımlarla kamuoyunda tedirginlik oluşturulmaya çalışıldığı tespit edildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 çocuk yakalanarak gözaltına alındı.

Lise duvarına yazı

Atakum ilçesinde Cumhuriyet Lisesi'nin duvarına yazılan, 'Yaptıklarımızdan pişman değiliz. Aklımız yapmadıklarımızda. Son cuma' şeklindeki yazıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında da yeni gelişme yaşandı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 18 yaşındaki E.K. ise Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan toplam yaşları 16-17 arası 6 çocuk ile 18 yaşındaki E.K., işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.