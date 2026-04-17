Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in müjdesini verdiği Glutensiz & Vegan Kafe hizmete açıldı. Menderes Parkı içerisinde hayata geçirilen kafe, açıldığı ilk günden itibaren her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Toplumun her kesimine hitap eden hizmet anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen projede, özellikle çölyak hastaları ve vegan beslenmeyi tercih eden vatandaşlar için güvenli ve sağlıklı bir alternatif sunuluyor. Başkan Yetişkin'in yakından takip ettiği çalışmalar sonucu hayata geçirilen kafe sayesinde, Efeler'de dışarıda yemek yemek artık daha erişilebilir hale geldi. Kafede, özel tariflerle hazırlanan vegan hamburgerler, glutensiz pizzalar ve makarnalar hijyenik şartlarda hazırlanarak vatandaşlara sunuluyor. Ayrıca glutensiz ve vegan kurabiye ile tatlı çeşitleri paket servis imkanıyla da satışa sunularak sağlıklı beslenme seçenekleri evlere de ulaştırılıyor. Hizmetin başladığı ilk gün kafeyi dolduran vatandaşlar, projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Anıl Yetişkin'e teşekkür etti. Özellikle çölyak hastası çocukları bulunan aileler ve vegan beslenen bireyler, güvenilir gıdaya ulaşmanın kolaylaşmasının sosyal yaşamlarını olumlu yönde etkilediğini ifade etti.