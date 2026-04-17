Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yenilenen Turgut Özal parkının açılış töreninde konuştu. Çocukların rahat bir şekilde eğlenmesini amaçladıklarını ve bu hedef doğrultusunda çalıştıklarını belirten Çetin, 'Bir parkın aydınlık olması güvenliği de beraberinde getiriyor' dedi.

Pursaklar Belediyesi'nce yenilenen Turgut Özal Parkı anlamlı bir törenle kapılarını vatandaşlara açtı. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anılması amacıyla düzenlenen törene vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Dualarla açılışı gerçekleştirilen parkta, çocuklar gönüllerince eğlendi.

'Bir parkın 24 saat yaşıyor ve aydınlık olması beraberinde güvenliği de sağlıyor'

Parkın yenilenme sürecinde çocukların güvenliğini ön plana aldıklarını belirten Başkan Çetin, 'Bu parkı çok özenle yaptık. Çocuklarımız rahatça eğlenebilsinler istedik. Her parkta yaptığımız gibi burada da karanlık nokta bırakmadık; aydınlık ve güzel bir park haline getirdik. Bir parkın 24 saat yaşıyor ve aydınlık olması beraberinde güvenliği de sağlıyor' diye konuştu.

Ziyaretçilere ve çocuklara çorba ve lokma ikramı sonrası program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve toplu dua ile sona erdi.