Samsun'un Atakum ilçesinde yer alan Balaç Mahallesi'nin doğalgaza kavuşması için nazım imar planı değişikliği teklifi meclisten oy birliğiyle geçerek karara bağlandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı son oturumu, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Komisyonlardan havale edilen 59 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, Atakum ilçe sınırları içindeki Balaç Mahallesi kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin nazım imar planı değişikliği teklifi ile imar, bayındırlık, çevre ve sağlık komisyonları raporu da gündeme alındı. Madde hakkında söz alan CHP Grup Başkanvekili Hasan İpek, söz konusu madde ile Balaç'ın kırsal kesimlerinin doğalgaza kavuşmasının amaçlandığını ve gerekli planın düzgün hazırlanarak önceki plan gibi mahkemeden geri dönmemesi gerektiğini söyledi.

İpek'in konuşmasının ardından bilgilendirmede bulunan Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk ise 'Biz de can-ı gönülden oradaki vatandaşlarımızın bir an önce doğalgaza kavuşması noktasında meclis olarak bir gayretimiz var. İnşallah bu seferki meclis kararımız ile birlikte orada yaşayan vatandaşlarımız da bu imkândan istifade etmiş olurlar' dedi.

Konuşmaların ardından meclis üyelerinin kabulüne sunulan madde, oy birliğiyle kabul edilerek meclisten geçti.

Bağımsız meclis üyesi AK Parti'ye katıldı

Mecliste ayrıca 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) Canik ve SBB meclis üyesi seçilen, ardından 2025'te YRP'den istifa ederek bir süredir bağımsız meclis üyesi olarak görevini sürdüren Kerim Akdenk, AK Parti'ye katıldığını meclise sunduğu dilekçe ile duyurdu.

Öte yandan bir sonraki olağan meclis toplantısının 11 Mayıs Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağı belirtildi.