Tokat Valiliği koordinasyonunda düzenlenen Turizm Haftası etkinliklerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi'nde kurduğu stant ve uluslararası öğrenci sunumlarıyla ilgi odağı oldu.

Tokat Valiliği tarafından düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri, kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşün ardından program, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi'nde devam etti. Şehrin kültürel mirasını ön plana çıkaran etkinliklere, Tokat Valisi Abdullah Köklü, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Uslu, Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Fuat İşeri, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, akademik ve idari personel ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tokat'ın farklı ilçelerinden getirilen el sanatları ürünleri ile yöresel lezzetlerin sergilendiği etkinlikte ziyaretçilere kültürel bir şölen sunuldu. TOGÜ'de açtığı stantla etkinlikte yer alarak hem kurumsal tanıtımını gerçekleştirdi hem de ziyaretçilerle doğrudan etkileşim kurma fırsatı buldu. Üniversite tarafından hazırlanan yöresel yiyeceklerin yanı sıra uluslararası öğrencilerin kendi kültürlerine ait yemekleri tanıtması etkinliğe renk kattı. Turizm Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin, Tokat'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımına katkı sağlaması hedeflenirken programlara gösterilen yoğun ilgi dikkati çekti.

Etkinliklerin 17-19 Nisan 2026 tarihleri arasında çeşitli programlarla devam edeceği bildirildi.