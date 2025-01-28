Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübalesi’nin 102’nci yıl dönümünde Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği, “Deniz Ortasında Gemiler Dolusu Kırmızı Karanfilya” isimli etkinlikte bu önemli tarihi süreç, iki halkın ortak hikayeleriyle anıldı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi’nin 102’nci yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle Nazım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen anlatı, yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına Meclis Üyesi Yücel Akbulut, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Korkut, Bursa Rum Metropoliti Yuakim Billis ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda mübadil yakını katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, etkinlikteki konuşmasında 1923 Mübadele Sözleşmesi'nin tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, “Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan sözleşme ile 1 milyon 200 bin Rum-Ortodoks Anadolu’dan, 450 bin civarında Türk-Müslüman ise Yunanistan’dan ayrılmak, doğup büyüdükleri toprakları terk etmek zorunda kaldı. Bu büyük acıyı ve zorunlu göçü asla unutmuyoruz” dedi.

Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Korkut, da mübadillerin yaşadıkları zorlukları anlatarak, “Bizlere düşen görev, onların kültürel mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarıp yaşatmak” ifadelerini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, hem mübadele sonucunda ayrılan Ortodoksların hem de göç ederek Bursa’ya yerleşen mübadillerin Bursa’ya önemli değerler kattığını söyledi.

“Deniz Ortasında Gemiler Dolusu Kırmızı Karanfilya” temalı etkinlikte Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı sahne aldı. Varlı, etkinlikte yer verdiği şarkı ve hikayelerle iki yakanın hikayelerini teatral bir dille anlattı.