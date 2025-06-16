Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), geleceğin mesleklerine yönelik stratejik bir adım atarak "Yeşil ve Dijital Dönüşüm" odaklı yeni ön lisans programlarını açıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğünde gerçekleştirilen çalıştaylar doğrultusunda açılan programlar, çevresel sürdürülebilirlik, dijital tarım ve sağlıkta dijitalleşme gibi alanlarda Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlıyor.

MTÜ bünyesinde açılacak yeni programlar arasında Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu’nda Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği, Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu’nda Yenilenebilir Enerji Teknikerliği, Battalgazi Meslek Yüksekokulu’nda ise Dijital Tarım Teknolojileri ve Akıllı Sera Teknolojileri programları yer alıyor. Ayrıca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği programı da eğitime başlayacak.

Çevre dostu ve sürdürülebilir yapılar için eğitim

Darende’de açılan Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği programı, yapı sektöründe çevre dostu ve sürdürülebilir yapıların inşasında görev alacak uzman teknikerler yetiştirecek. Bu programla enerji tasarrufu sağlayan, karbon ayak izini azaltan, doğaya duyarlı yapı sistemlerine katkı sunacak meslek elemanları yetiştirilecek.

Yenilenebilir enerjiye katkı

Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu’nda hayata geçirilen Yenilenebilir Enerji Teknikerliği programı ise güneş, rüzgar, biyokütle ve hidroelektrik gibi kaynakların etkin kullanımına odaklanıyor. Program, ülkemizin enerji bağımsızlığı hedefine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Tarımda dijital dönüşüm başlıyor

Battalgazi MYO’da açılacak Dijital Tarım Teknolojileri ile Akıllı Sera Teknolojileri programları, sensör, yapay zeka, veri analitiği ve IoT gibi teknolojilerle entegre tarım uygulamaları konusunda uzman teknik personel yetiştirmeyi hedefliyor. Bu programlar, tarımda verimlilik artışı ve modernizasyon için kritik bir rol üstlenecek.

Sağlıkta dijitalleşmeye akademik destek

24 Ocak 2025’te YÖK ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen "Sağlıkta Dijitalleşme Çalıştayı" kapsamında açılan Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği programı, sağlık verilerinin dijital ortamda güvenli şekilde işlenmesi, analiz edilmesi ve yönetilmesini sağlayacak uzmanların yetiştirilmesini sağlayacak.

"Yarının mesleklerine hazır gençler yetiştireceğiz"

Konuya ilişkin açıklama yapan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, yeni açılan programların yalnızca üniversiteye değil, Türkiye’nin stratejik kalkınma hedeflerine de katkı sağlayacağını belirtti. Rektör Bentli, "Üniversite olarak sadece bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını da öngörerek hareket ediyoruz. Açtığımız yeni programlarla ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunacak, geleceğin meslekleri arasında yer alan alanlarda nitelikli personeller yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu programlarla gençlerimiz, hem bölgesel hem ulusal düzeyde önemli katma değerler üretecek" dedi

Rektör Bentli ayrıca, çevreye duyarlı mühendislik yaklaşımlarının destekleneceğini, teknolojik donanımı yüksek tarım uzmanlarının yetiştirileceğini ve sağlıkta dijitalleşmenin taşıyıcısı olacak gençlerin sektöre kazandırılacağını vurguladı.