Dorak Holding Kurumsal İletişim Direktörü Leyla Sağlıkova’nın kızı Melek Lalin Sağlıkova Londra’daki Graduate Fashion Week’e (GFW) seçilen tek Türk tasarımcı oldu.

Londra’da 13-16 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleşen Graduate Fashion Week (GFW), bu yıl bir Türk tasarımcının güçlü çıkışına sahne oldu. Arts University Bournemouth tarafından GFW’ye seçilen tek Türk öğrenci olan Melek Lalin Sağlıkova, A/W 25/26 koleksiyonu "What Did I Miss?" ile dijital çağın kaygılarını çarpıcı bir moda diliyle yorumladı.

FOMO (Fear of Missing Out) çağının ruhuna ayna tutan koleksiyon, bireyin iç dünyasındaki dalgalanmaları, sosyal medyanın görünmeyen baskılarını ve ‘kaçırma korkusunu kumaşa dönüştürüyor.

Kutumsu, koruyucu formlar; duygusal sığınaklar oluşturuyor. Devoré kadife kumaşlarla işlenen kırılganlık teması, Türk halılarından esinlenen dokularla geçmişle gelecek arasında bir bağ kuruyor.

John Baldessari’nin fotokolaj yaklaşımından ilham alan koleksiyon, dijital baskılar, dokunsal detaylar ve katmanlı yüzeyler aracılığıyla hem görsel hem duygusal bir deneyim sunuyor.

Zengin mavi ve kırmızı tonlar nötr zeminler üzerinde adeta bir varlık-yokluk mücadelesi veriyor.

GFW’de Türkiye’yi temsil eden isim

Birleşik Krallık’taki tüm moda okullarının yılın en iyi mezunlarını seçerek sahneye taşıdığı Graduate Fashion Week, dünya modasının yeni seslerine kapı aralıyor. Bu seçkide Arts University Bournemouth’un GFW 2025 için belirlediği tek Türk öğrenci olan Melek Lalin Sağlıkova, yalnızca bireysel bir başarıya imza atmıyor; aynı zamanda genç Türk tasarımcıların küresel moda sahnesindeki görünürlüğüne de güçlü bir katkı sunuyor.